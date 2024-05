Travolto e ucciso da un treno in stazione: bloccata la linea Milano-Piacenza

Un uomo di 63 anni è stato travolto e ucciso da un treno in stazione a Lodi nella mattinata di giovedì 30 maggio. Non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente; la circolazione dei treni sulla direttrice convenzionale Milano-Piacenza è stata interrotta per permettere gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Tutto è successo un attimo prima delle 9, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polfer. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Da Rfi hanno precisato che la circolazione ferroviaria è sospesa nella stazione di Lodi, ci sono rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni su tre linee: Piacenza-Lodi-Milano, Saronno-Lodi-Milano, Mantova-Cremona-Lodi-Milano.