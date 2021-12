Travolto da valanga mentre scia con gli amici: morto il 25enne Lorenzo Bonafè

E' stato travolto da una valanga a La Thuile, in Valle d'Aosta, il milanese di venticinque anni Lorenzo Bonafè, morto il giorno di Sant'Ambrogio. Appassionato di scialpinismo, conosceva bene la zona del Piccolo San Bernardo, dove si trovava con due amici ad oltre duemila metri di quota. Uno degli amici ha lanciato l'allarme e Lorenzo, sepolto da ottanta centimetri di neve, è stato estratto dagli uomini del soccorso alpino valdostano e portato all'ospedale di Aosta, dove purtroppo non ce l'ha fatta.

Secondo la ricostruzione, i tre amici erano andati in quota con gli impianti di Chaz Dura e stavano sciando fuori pista lungo un canalone. La neve più fresca si è staccata da una parete e ha cominciato a scivolare a valle, investendo due di loro. L'amico se l'è cavata con alcune ferite mentre per Lorenzo non c'è stato niente da fare.

Il giovane, già studente del liceo Beccaria, era molto appassionato di montagna e sci. Da liceale aveva partecipato a competizioni studentesche di sci ed aveva seguito anche corsi di soccorso alpino.