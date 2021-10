Morto il giornalista ed ex consigliere comunale di Milano Luigi Amicone

È scomparso improvvisamente all'età di 65 anni, a causa di un malore, Luigi Tommaso Amicone, lo scrittore, giornalista e politico milanese.

Chi era Luigi Amicone

Tra i promotori di Cl, Amicone fondò anche il settimanale Tempi. Sin da giovanissimo si impegnò in politica, dapprima con Avanguardia Operaia, per poi passare al centro destra, divenendo consigliere comunale del capoluogo lombardo con Forza Italia. Fu anche intellettuale e scrittore.

A 34 anni divenne giornalista, lavorando come corrispondente per il settimanale Il Sabato, da Belfast, durante la guerra civile tra cattolici e protestanti, a Beirut, da dove raccontò il conflitto tra Siria e Libano, e poi ancora nell'Europa dell'est, in Israele, Stati Uniti e Iraq. Sempre su Il Sabato pubblicò una raccolta di inediti di Pier Paolo Pasolini. Nel '94, invece, diede vita a Tempi, di cui fu direttore; collaborò inoltre con Il Giornale e Il Foglio.

Nel 2016 divenne consigliere comunale a Milano con Forza Italia, mentre due anni dopo, nel 2018, sempre con lo stesso partito, si candidò al Senato in Emilia Romagna, ma non venne eletto.