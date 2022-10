Scomparso Luigi Bertoni, addio al 'papà delle tende da campeggio'

È mancato Luigi Bertoni, fondatore di Bertoni Tende. Aveva 90 anni e fino all'ultimo ha seguito da vicino la sua azienda, oggi gestita dai figli.

A dare il triste annuncio, nei giorni scorsi, è stato anche il Comune di Cinisello Balsamo, dove Bertoni aveva aperto una sede più ampia dopo l'esperienza nel negozio in corso Garibaldi a Milano. Classe '32, l'imprendiotore aveva iniziato a lavorare come artigiano col padre Angelo.

Nel '60 la famiglia Bertoni si trasferì da Milano a Cinisello, in viale Fulvio Testi, dove l'azienda si ampliò e vide la collaborazione di decine di lavoratori. "Primo ad arrivare sul posto di lavoro ed ultimo ad andarsene amava iniziare e finire la sua giornata lavorativa con un saluto ed uno scambio di battute con tutti i suoi collaboratori", lo ricorda la città di Cinisello, grata al 'papà delle tende' per aver fatto conoscere questo angolo dell'hinterland milanese in tutto il mondo, grazie ai suoi prodotti da campeggio.