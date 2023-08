Morto Luigi Predeval: fu amministratore delegato dell'Inter di Moratti e presidente di Sogemi

È morto l'imprenditore milanese Luigi Predeval. Aveva 76 anni. Ne ha dato notizia la famiglia attraverso un necrologio. È noto soprattutto per essere stato fondatore di Mediaworld e amministratore delegato dell'Inter. Ma, nella sua carriera, è stato anche, per qualche anno, presidente di Sogemi, la società del Comune di Milano che gestisce i mercati generali.

Nato nel 1947 e laureato in Economia alla Cattolica, con master a Harvard, iniziò la carriera in Unilever per poi diventare country manager del gruppo Metro. Nel 1991 fondò Mediaworld, poi divenne amministratore delegato di Carrefour e, dal 1998 al 2000, amministratore delegato e direttore generale dell'Inter di Massimo Moratti. Dopo altre parentesi imprenditoriale, come la creazione di una rete di distributori di carburanti per il marchio Auchan, dal 2010 al 2014 Predeval fu presidente di Sogemi.

Successivamente accettò l'incarico di amministratore delegato di Genova High Tech, la società che ha promosso il Parco scientifico e tecnologico di Genova. Era nel consiglio della Fondazione San Patrignano. Era molto legato alla famiglia Moratti. Sia Massimo Moratti sia la cognata Letizia lo hanno ricordato con necrologi sul Corriere della Sera.