Addio allo youtuber Marco: aveva raccontato il cancro con leggerezza e forza

Non aveva mai smesso di sorridere. Aveva raccontato la malattia con forza, coraggio e straordinaria leggerezza. Si è spento nelle scorse ore Marco, lo youtuber comasco di 'Io vs cancro', un canale Youtube che in poco tempo aveva raggiunto più di 18mila iscritti.

Il sarcoma

Colpito da un sarcoma maligno di 17 centimetri 31enne, 2 anni fa, il giovane, "per me stesso ma anche per tutti quelli nella mia situazione", aveva iniziato a raccontare la sua malattia con dei video su Youtube. Non aveva mai nascosto nulla: da come tutto era partito al dolore delle cure. Dopo capodanno, nel 2021, aveva sentito una fortissima fitta nella zona pelvica. Il 31enne lavorava in un supermercato, e inizialmente non ci aveva fatto troppo caso. I medici, però, avevano capito immediatamente che non poteva trattarsi di un'ernia. I successivi esami avevano confermato i sospetti: si trattava di una massa maligna, un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde. Una patologia rarissima e molto aggressiva. Dopo l'operazione, ha iniziato le cure.

La lucidità nel raccontare gli ultimi istanti

Marco, conscio della gravità della situazione, ha descritto il suo percorso in una struttura specializzata milanese. I ricoveri, gli esami, le chemio, gli effetti delle terapie. Non ha mai perso il sorriso, parlando di quello che gli accadeva senza piangersi addosso. In tantissimi hanno seguito il suo diario confrontandosi con lui e interagendo nei commenti. Alternava clip lievi a contenuti scientifici, dove con dovizia di particolari spiegava il funzionamento dei cicli chemioterapici e come agivano le sostanze che combattevano la neoplasia. Nei video delle ultime settimane, in modo trasparente e sincero, aveva sottolineato come le cure non stessero funzionando e l'ultima "frontiera" sarebbe stata la terapia del dolore. Il suo percorso è giunto a conclusione, tra la commozione e l'affetto di migliaia di iscritti al canale. Ma i suoi messaggi, anzi, il suo messaggio, sarà sempre lì a disposizione di chiunque abbia bisogno della sua immensa forza.