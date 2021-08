Alpinista milanese a Cortina precipita per 50 metri e muore

Ha perso la vita a 48 anni dopo essere precipitato in montagna. Tragedia sul Lagazuoi a Cortina d'Ampezzo (Belluno) nel pomeriggio di giovedì 26 agosto. La vittima è il milanese Marco Sordelli, il quale al momento dell'incidente stava scalando insieme alla sorella.

Intorno alle 17.20 la centrale del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica era stata allertata da una scalatrice, la quale aveva riferito come il fratello, a cui era legata in cordata, fosse volato per diversi metri, mentre stavano scalando la Via del buco sul Lagazuoi e come lei non riuscisse più a vederlo.

Non potendo avvicinarsi per il troppo vento alla parete, l'elisoccorso ha portato in quota una squadra del soccorso alpino di Cortina. Alcuni dei soccorritori hanno raggiunto la donna, ferma in sosta, e dall'alto l'hanno sollevata sulla cima, mentre un altro tecnico si è calato fino dall'alpinista, il quale purtroppo era privo di vita.

Appena il vento lo ha permesso, l'elicottero ha recuperato la donna e l'ha trasportata al campo base, per affidarla all'equipe medica per curare possibili traumi e abrasioni alle mani. Poi ha recuperato la salma. Alle operazioni ha preso parte il Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei carabinieri.

In base a una prima ricostruzione, durante la scalata, fratello e sorella, di 45 anni, erano usciti fuori tracciato, l'uomo, accortosi dello sbaglio, si stava facendo calare dalla sorella, quando all'improvviso è precipitato finendo su un piccolo terrazzino erboso, una cinquantina di metri più in basso.