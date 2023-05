Morto il maresciallo Giuseppe Nicastro, il carabiniere amato da Dalla Chiesa

Nel 1985, l'anno della grande nevicata, quella "del secolo", uscì da casa sua a Pieve Emanuele e arrivò in via Moscova 19 a piedi. Arrivò da casa sua a quella che per lui era un'altra casa: la caserma. Basterebbe questo aneddoto che da anni viene tramandato nei corridoi in Moscova per spiegare chi era Giuseppe Nicastro, il maresciallo maggiore dei carabinieri morto mercoledì mattina a 86 anni dopo una malattia.

Siciliano d'origine, a Milano era arrivato nel 1960 dopo un'esperienza a Foggia. Sotto la Madonnina divenne immediatamente uomo di fiducia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che all'epoca guidava il nucleo operativo, oggi nucleo investigativo. Quelli successivi furono gli anni dei sequestri di persona, delle brigate rosse e della lotta alle prime mafie al Nord.

Indagini che hanno sempre visto Nicastro in prima linea, con la sua inseparabile bici. Conosceva tutti a Milano: colleghi, informatori, tanti, tantissimi. Si muoveva per le strade sempre alla ricerca di informazioni utili per incastrare l'obiettivo di turno. "Quando si 'attaccava' addosso, era una condanna", un altro dei tanti ricordi che arrivano da Moscova. Era uno di quei carabinieri vecchi stampo: indagini di altri tempi, con suole delle scarpe consumate tra pedinamenti e servizi di osservazione.

Negli ultimi anni, già in pensione, non era difficile vederlo in caserma. Una buona parola per i colleghi più giovani, un racconto per i cronisti. E ogni volta che arrivava in Mosocva sembrava una festa per tutti, per i militari più anziani che avevano avuto la fortuna di lavorare con lui e per i colleghi più giovani cresciuti anche grazie ai racconti delle sue avventure. Avventure che in qualche modo partivano e arrivavano sempre dallo stesso posto: dalla caserma, da casa sua.

I funerali del maresciallo si terranno giovedì 25 maggio alle 10.30 nella chiesa Maria Immacolata di Pieve Emanuele.