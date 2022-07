Lutto nel calcio, morto Marino Mariottini

Mondo del calcio in lutto, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio è morto dopo una lunga malattia il direttore sportivo Marino Mariottini, noto per il suo talento nel trovare campioni. Ebbe una lunga carriera come direttore sportivo, partendo dai dilettanti per arrivare alla Serie A di Inter e Udinese. Aveva 80 anni e viveva a Subbiano (Arezzo), suo paese di origine.

Nel periodo amaranto forte è stato il suo rapporto con Benito Butali, suoi gli ingaggi di valore di Di Carlo, Di Mauro, Tovalieri e Dell'Anno. Suo il lancio di Abel Balbo in Friuli come racconta il sito ufficiale dell'Udinese. “L’ho cresciuto io, lui lavorava a Subbiano nei dilettanti. Ha sfruttato un momento particolare del calcio, anche se è giusto dire che all’Inter o all’Udinese non ci si arriva per caso - il ricordo dello storico direttore sportivo dell'Arezzo, Giuliano Sili in una vecchia intervista -. Fece bene pure ad Arezzo, nonostante pure lui dovesse operare nell’ombra per la squalifica”.