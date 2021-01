Morto a 54 anni d'infarto il marito di Alessandra Casella: l'addio struggente dell'attrice

Un infarto ha stroncato a Milano, all'alba di sabato 2 gennaio, il marito dell'attrice, conduttrice televisiva e scrittrice Alessandra Casella. E' lei stessa a renderlo noto via Twitter con un accorato messaggio: «Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico».

Numerosissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla Casella, da parte di fan e appassionati come anche di persone dello spettacolo.

Riservatissima circa la sua vita privata, la Casella, classe 1963, ha studiato teatro a Milano e New York. Dopo alcuni lavori teatrali di drammaturgia e commedia musicale, ha esordito alla Rai con "La tv delle ragazze". Tra gli altri, ha condotto "La domenica sportiva" e alcuni programmi sui libri, per Rai e Mediaset. E' stata anche attrice per fiction televisive, tra cui "Don Matteo", e ha scritto due libri: "Le pistole di Cicerone" (con Davide Tortorella) e "Un anno di Gloria".