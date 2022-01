Morto a 51 anni il giornalista Matteo Scanni, direttore delle testate del master in Cattolica

E' morto a Milano il giornalista Matteo Scanni. Aveva 51 anni. Dirigeva le testate della scuola di giornalismo dell'università Cattolica e aveva fondato Dig, il festival del giornalismo d'inchiesta. Lottava da qualche anno contro una malattia.

Commosso il ricordo dell'ateneo di largo Gemelli sulla pagina Facebook: "E' con dolore e sconcerto che la Scuola di Giornalismo Università Cattolica apprende e comunica la scomparsa del suo direttore delle testate, il giornalista Matteo Scanni. Il direttore accademico Marco Lombardi, tutti i colleghi del board, il personale docente e i tutor si stringono alla famiglia nel suo ricordo. Grazie Matteo, per avere fatto diventare questa scuola un luogo di giornalismo vivo, presente, che continua nelle generazioni. Non ti dimenticheremo mai", si legge nel messaggio d'addio dei colleghi.

La carriera: giornalista di reportage

Scanni dirigeva le testate del master in giornalismo della Cattolica dal 2001 e, dal 2009, insegnava giornalismo televisivo d'inchiesta. Il festival Dig, da lui fondato, si svolge a Riccione dal 2015. Vincitore nel 2006 del premio Ilaria Alpi con il video reportage 'O sistema' (con Ruben Oliva), Scanni ha realizzato diversi reportage, tra cui 'Il prezzo della libertà' (sulla morte di Maria Grazia Cutuli, con Armando Trivellini e Laura Silvia Battaglia), 'L'Italia chiamò' (insieme a Leonardo Brogioni e Angelo Miotto), 'Euskal kronikak' sui Paesi Baschi e 'Il paese del maiale' sulle contraffazioni alimentari. Ha lavorato per la Rai, per Peace Reporter e, sulla carta stampata, per il Corriere della Sera, il Mondo, Corriere Lavoro, L'Espresso e Diario. Ha scritto 'Cinque pezzi fragili' e 'Quel che resta di via Adda' per il teatro, dove ha recitato in 'Errata corrige. Il giornale a teatro'.