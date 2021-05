Dramma a Rho, trovato il cadavere di una ragazza

Una ragazza di circa 25 anni è stata trovata cadavere in un'area verde di via Giovanni Amendola a Mazzo di Rho nel pomeriggio di mercoledì 12 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 17:10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando un passante ha trovato il corpo esanime e ha allertato il 118. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per il momento non sono chiare le cause della morte e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rho, intervenuti sul posto per i rilievi.