Si sente male durante la messa: morto a 52 anni

Stava partecipando alla messa per l'ultimo dell'anno, quando all'improvviso ha avuto un infarto e nonostante i tentativi di rianimarlo è spirato poco dopo in ospedale. L'accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 31 dicembre nella parrocchia di via San Francesco d'Assisi, a Garbatola, frazione di Nerviano, hinterland nord di Milano.

A morire un uomo di 52 anni, residente nella cittadina. Sul posto sono accorsi elisoccorso, ambulanza e auto medica del 118. Ma ancora prima, alcuni presenti, avendo visto il signore accasciarsi a terra e non sentendo il battito, hanno cercato di rianimarlo prima con il massaggio cardiaco e poi con un defibrillatore presente in chiesa.

Ogni soccorso è stato purtroppo vano. Dopo il malore, il 52enne, affetto da una grave cardiopatia, non si è più ripreso e all'ospedale di Rho, dove è stato trasportato, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.