Un uomo è morto sulla metro M3 investito da un treno in galleria

Dramma sabato sera sulla metropolitana M3 di Milano, dove un uomo - dall'apparente età di circa 50 anni - è morto dopo essere stato investito all'interno della galleria nella stazione di Brenta. Stando a quanto finora appreso, il 50enne è stato travolto all'interno del tunnel verso le 20.30, a una quindicina di metri dalla banchina.

È verosimile, quindi, che la vittima sia scesa sui binari per poi incamminarsi nella galleria, dove è stata investita. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Atm ha dovuto sospendere la circolazione dei treni sulla linea gialla e ha instituito un servizio di bus sostitutivi tra Porta Romana e Rogoredo.

Gli agenti della Questura di Milano, anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza, sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause del dramma. Resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario del 50enne - e sembra questa l'ipotesi più probabile - o di un incidente.