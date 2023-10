Trovato un cadavere a lato della strada: si indaga

Un uomo di circa 35 anni è stato trovato morto in un fosso a Mezzate, frazione di Peschiera Borromeo (hinterland est di Milano) nel pomeriggio di lunedì 16 ottobre. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo privo di vita all'interno di un canale secondario che corre a lato della strada vicinale di Mezzate. È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, oltre agli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Mentre i soccorritori stavano intervenendo i passanti hanno estratto il corpo dal fossato (pensando che l'uomo fosse stato colto da malore), ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte. Attualmente la vittima non è stata identificata perché addosso non aveva alcun documento. Sul corpo, inoltre, non è stata trovata nessuna traccia evidente di violenza.