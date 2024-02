Morto escursionista milanese di 26 anni: precipitato per 150 metri

Tragedia sulle montagne lecchesi. Un giovane di 26 anni, residente nel Milanese, è morto domenica 18 febbraio dopo essere precipitato in una zona impervia del monte Due Mani, in Valsassina, nel Comune di Morterone, a circa 1.700 metri di altitudine. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di mattina.

Sul posto si sono precipitati i tecnici del soccorso alpino di Barzio e l'elisoccorso di Areu decollato da Como, ma purtroppo per il giovane escursionista non c'è stato nulla da fare: il corpo è stato ritrovato senza vita. Un altro giovane di 27 anni, che stava compiendo l'escursione insieme a lui, è rimasto sotto shock ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Lecco per accertamenti.

Secondo le prime informazioni, il 26enne stava affrontando l'ultimo tratto di salita prima di raggiungere la vetta quando è scivolato, precipitando per circa 150 metri.