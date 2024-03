24enne morì intossicato dal monossido: due persone verso il processo

Omicidio colposo in concorso, con l’aggravante di aver causato lesioni personali gravi anche a un’altra persona. Sono le accuse a cui devono rispondere il titolare del Residence Linate di Novegro di Segrate e un operaio che, secondo la pubblica accusa, avrebbero causato la morte per inalazione da monossido di carbonio di Francesco Mazzacane, 24 anni, e per l’intossicazione di Pietro Caputo; fatto avvenuto il 9 novembre 2022 giorno in cui i due giovani, entrambi di Torre Annunziata, erano alloggiati nella struttura.

Secondo gli inquirenti il locale interrato in cui era stata installata la caldaia non sarebbe stato adeguato ai requisiti tecnici e di sicurezza minimi e non avrebbe garantito una sufficiente areazione. L’impianto, stando a quanto finora ricostruito, non sarebbe stato collaudato e spesso sarebbe andato in blocco facendo registrare microesplosioni: invece di spegnerlo in attesa di manutenzione, sarebbe stata stata aumentata la potenza.

Le operazioni di gestione della caldaia sarebbero state affidate dal titolare a un operaio che, tuttavia, non avrebbe avuto competenze e preparazione necessarie ed è accusato di essere corresponsabile delle omissioni e violazioni. All’operaio è stato contestato anche l’aver manomesso l’impianto, scollegandone un tubo, causando così il distacco del condotto di evacuazione dei fumi e portando il monossido di carbonio a saturare tutto l’ambiente, invadendo anche le camere.

Secondo la pm Isabella Samek Ludovici "a causa dello scollegamento del condotto di evacuazione dei fumi, e per l’effetto della limitata aerazione del locale caldaia che favoriva l’accumulo del gas prodotto, nonché in assenza di un rilevatore di gas incombusti ambientale e della relativa valvola automatica di intercettazione dell’alimentazione gas, l’elevato quantitativo di carbonio prodotto della combustione incompleta andava a saturare l’ambiente del locale caldaia e gli strati più alti, da dove si instradava, attraverso i forami del soffitto e delle pareti, verso le camere superiori del residence, tra cui la numero 68, immediatamente soprastante, in concentrazione letale"