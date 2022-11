Tragedia nel residence Linate: 21enne morto, grave 24enne

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto all'interno di una camera nel residence Linate in via Giosué Carducci, a Segrate (Milano). Insieme al 21enne, c'era anche un giovane di 24 anni, incosciente e in gravissime condizioni. È stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Fatebenefratelli. La tragedia è stata provocata da una fuga di monossido di carbonio, stando alle prime analisi degli esperti dei pompieri.

La macchina dei soccorsi è stata allertata poco prima del mezzogiorno di mercoledì da un sistema di rilevamento automatico. In via Carducci sono arrivati a sirene spiegate i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, con il gruppo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), e il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, con tre equipaggi su automedica e ambulanze. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, competenti per territorio, e la polizia locale di Segrate.

Cos'è il Residence Linate?

Il Residence Linate si trova esattamente al civico 7 di via Carducci, a Novrego, frazione di Segrate, a pochi passi dall'aeroporto. Si tratta di una struttura, come spiegano sul sito, nuova e molto adatta ad accogliere chi per motivi di lavoro o turistici arriva a Milano con voli da Linate. L'edificio, sempre secondo il portale, sarebbe stato recentemente restaurato e ai clienti offre alloggio in appartamenti e stanze.

Intossicazioni da monossido

La notte tra lunedì e martedì, un'intera famiglia era rimasta intossicata da una fuga di monossido di carbonio nel Milanese, a Trezzano Rosa. I pompieri erano intervenuti per mettere in sicurezza l'area e fare i rilievi. Complessivamente, il personale sanitario del 118 aveva soccorso tre adulti e due bambini. Tutti intossicati ma, per fortuna, nessuno in maniera grave.