È morto monsignor Giovanni Giudici, fu il "numero due" del cardinal Martini

È morto a 83 anni, a Varese, sua città d'origine, monsignor Giovanni Giudici, già "numero due" del cardinale di Milano Carlo Maria Martini e vescovo emerito di Pavia. Il prelato era da tempo malato. Era nato il 6 marzo 1940 e, dopo la maturità classica e un anno di studi negli Stati Uniti, entrò in seminario a Milano, città dove fu ordinato sacerdote nel 1964. Tre anni dopo iniziò a insegnare nel seminario di Seveso e, nel 1971, divenne assistente diocesano dei giovani dell'Azione Cattolica. L'anno seguente si laureò in Lingue e letterature straniere all'Università Bocconi.

Il primo incarico parrocchiale è del 1979, quando Giudici fu nominato parroco a Sant'Anna Matrona (via Albani, zona Fiera-Portello). Nel 1984 divenne decano di Porta Vercellina. Quattro anni più tardi, nel 1988, il cardinale Carlo Maria Martini lo nominò vicario episcopale di Varese e, nel 1990, il papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo ausiliare di Milano. Nel 1991 Martini lo scelse come vicario generale.

La guarigione a Lourdes

Sempre papa Giovanni Paolo II lo nominò, nel 2003, vescovo di Pavia (prese possesso della diocesi a gennaio del 2004). Nel 2009 fu nominato presidente nazionale di Pax Christi. Nel 2013, come vescovo di Pavia, riconobbe come miracolosa la guarigione a Lourdes, nel 1989, di suor Danila Castelli, a cui era stato diagnosticato un tumore inguaribile. Rinunciò al governo della diocesi pavese, per raggiunti limiti di età, nel 2015.