Tragedia a Cassano d'Adda, 48enne morto annegato

Un uomo di 48 anni è deceduto in acqua a Cassano d'Adda domenica pomeriggio. E' successo vicino alla spiaggia del Traversino, sulla Muzza. L'uomo, originario dello Sri Lanka, viveva a Milano. Era insieme ad alcuni amici e ad un certo punto si è tuffato in acqua, ma i gorghi non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto, chiamati intorno alle cinque e un quarto di pomeriggio si sono precipitati i soccorritori, dopo che gli stessi amici lo avevano ripescato dalla Muzza. I sanitari lo hanno trasportato a Melzo e poi da lì lo hanno trasferito al San Raffaele, inutilmente. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica, anche se tutto sembra già chiaro: il 48enne dovrebbe avere accusato un malore, forse a causa dell'acqua fredda, ed è annegato.