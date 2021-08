Tragedia a Nosate, trovato un cadavere nelle acque del Naviglio: si indaga

Via Milano

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel Naviglio a Nosate (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel primo pomeriggio di sabato 14 agosto. Il cadavere era stato avvistato da alcuni passanti che, notato il corpo galleggiare nel corso d'acqua, avevano dato l'allarme.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14:40, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118 ma per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare.

Per il momento non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto e i carabinieri stanno indagando su questo fronte: non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.