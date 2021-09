Morto a cent'anni il fotografo milanese neorealista Nino De Pietro. Sue foto al Met di New York

E' morto a cent'anni il fotografo milanese Nino De Pietro, noto soprattutto per gli scatti milanesi di stampo neorealista che si ispiravano al cinema di Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. Dai Navigli, con le case di ringhiera, alle discariche; dalle baracche in corso Plebisciti al vicolo dei Lavandai, dov'era il suo studio; e tanti altri quartieri e scorci della sua città.

Nato nel 1921, laureato in Economia e commercio alla Bocconi, lavorò per nove anni al Banco di Roma; nel 1954 approdò alla Kodak di Cinisello Balsamo come photographic promotion specialist fino al 1982. Nel frattempo nel 1955 si iscrisse al Circolo Fotografico Milanese e, nel 1956, alla Fiap (Federazione internazionale di arte fotografica). Pubblicò le sue fotografie su riviste specializzate (Ferrania, Progresso fotografico, Popular photography) e partecipò a vari concorsi ricevendo riconoscimenti e premi (Rochester, Londra, Melbourne, Stoccarda e Torino).

Aprì negli anni '80 lo studio in vicolo dei Lavandai. Alcune fotografie di De Pietro sono state pubblicate nel volume "NeoRealismo. La nuova immagine in Italia 1932-1960". Sue fotografie, di recente, sono state acquisite dal Met, il Metropolitan Museum of Art di New York.