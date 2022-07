Morto nel carcere di Opera il boss Nino Santapaola, aveva 68 anni

E' morto il 19 luglio il boss mafioso Antonino "Nino" Santapaola, fratello dello storico capomafia Benedetto detto "Nitto". Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Si trovava recluso nel carcere di Opera a Milano.

Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Giuseppe Lipera, tutti i processi nei quali era coinvolto erano sospesi per "il grave stato di salute" del boss. Il legale aveva presentato più volte l'istanza per la concessione degli arresti domiciliari o per la scarcerazione o, almeno, la revoca del 41 bis, la misura restrittiva per i reclusi per reati di mafia.

Proprio il 19 luglio era stato rinviato un processo in cui Santapaola era imputato, a Milano, per la sua impossibilità di prendervi parte "scientemente".