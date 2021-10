Mistero in A4, uomo trovato a terra nell'area di servizio in stato confusionale: morto in ospedale

Ai soccorritori e agli agenti che l'hanno trovato lì, ha detto poco e nulla. In evidente stato confusionale, ha soltanto spiegato di essere inciampato e caduto e di essere rimasto ferito senza aggiungere nient'altro. Poi, una volta in ospedale, le sue condizioni sono precipitate e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. C'è un alone di mistero attorno alla morte di Manuel R., 31 anni, residente a Novate, che ha perso la vita all'alba di giovedì dopo essere stato soccorso nell'area di servizio Novate nord dell'autostrada A4, a due passi da casa sua.

I punti fermi della storia non sono molti. Stando a quanto finora verificato, la prima chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata alle 4.20 in punto. Gli equipaggi di un'ambulanza e della Polstrada intervenuti hanno trovato il 31enne a terra, disteso sulla corsia di innesto dell'autogrill. In chiaro stato di ebrezza, l'uomo non presentava ferite né segni di colluttazione, ma soltanto uno strappo sui jeans, che però potrebbe essersi procurato da solo cadendo.

Dopo aver parlato qualche istante con medici e agenti - a cui avrebbe riferito proprio di essere caduto -, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del San Carlo, dove però poco dopo è deceduto, formalmente per arresto cardiocircolatorio. Sul corpo dell'uomo, con ogni probabilità, verrà eseguita l'autopsia, anche per accertare se avesse assunto sostanze stupefacenti e per "cristallizzare" la causa della morte.

Sembra che il 31enne - che in passato aveva anche "lavorato" come volontario per un'associazione di soccorso - avesse avuto negli ultimi tempi problemi di tossicodipendenza. Le indagini sono state affidate alla polizia stradale di Seriate, che avrebbe già ascoltato i suoi familiari.

Resta da capire, soprattutto, come l'uomo sia arrivato nell'area di servizio. Due le ipotesi: o qualcuno, in auto, lo ha lasciato lì oppure ha raggiunto lui stesso a piedi l'autogrill sulla A4, che è effettivamente collegato a Novate da una stradina percorribile anche a piedi. E quella zona, stando a quanto appreso, è spesso utilizzata dagli spacciatori per "ricevere" i clienti in cerca di una dose.