Operaio rimane schiacciato tra due camion all'Esselunga: morto

Un uomo di 48 anni morto dopo un incidente sul lavoro nella sede di Esselunga a Pioltello (Milano). Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 9 di venerdì 28 aprile in via Giambologna, 1, nella frazione di Limito.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Pioltello. A perdere la vita un operaio italiano di 48 anni. Al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per via dei molteplici traumi riportati. In corso i rilievi degli agenti per accertare la dinamica dell'infortunio, che si è verificato nella sede principale e amministrativa di Esselunga, dove ci sono uffici, deposito e piattaforma.

In base a quanto finora ricostruito, l'operaio, di una ditta esterna di Tavazzano (Lo), avrebbe parcheggiato il camion per caricarlo, ma dimenticando di mettere i blocchi alle ruote. Poi, dopo essersi accorto che il mezzo si muoveva, avrebbe cercato di fermarlo, rimanendo schiacciato tra il suo e un altro veicolo. La vittima, classe '74 e nata in provincia di Vercelli, risiedeva nel Novarese.

Diversi gli incidenti sul lavoro avvenuti nel corso degli ultimi giorni a Milano. Venerdì 21 aprile un operaio era rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato all'interno del Villaggio olimpico; mercoledì 12 aprile, Angelo Zanin e Dario Beria erano morti a causa di una caduta di circa 15 metri mentre stavano potando gli alberi del golf club Le Rovedine di Opera; e ancora, il 7 aprile, Giuseppe Danieli aveva perso la vita dopo essere precipitato dal tetto del capannone della Cifa di Senago.