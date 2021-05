Operaio schiacciato da un tornio: muore a 49 anni

Ancora un incidente sul lavoro, in fabbrica, stavolta a Busto Arsizio (Varese) dove mercoledì mattina un operaio di 49 anni è rimasto schiacciato da un tornio meccanico. L'uomo è purtroppo deceduto, in un incidente simile a quello che ha coinvolto la giovane Luana D'Orazio in Toscana.

A riportare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto - uno degli impianti della nota Bandera in via del Roccolo - ha inviato ambulanza, automedica e elisoccorso. Per l'uomo è stato necessario il trasporto immediato all'ospedale di Legnano (Milano) con l'elicottero. Le sue condizioni erano molto delicate: purtroppo non ce l'ha fatta.

Oltre al personale sanitario, a partire dalle 8.30 nella ditta sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La dinamica dell'incidente è ancora da stabilire. Il compito è affidato alle forze dell'ordine.