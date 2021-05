Precipita per quattro metri e batte la testa: morto durante lavori di manutenzione

L'ennesima tragedia su un luogo di lavoro si è consumata sabato mattina a Tradate, nella zona di Saronno, attorno alle undici.

La vittima è un uomo di 52 anni residente in provincia di Bergamo, che stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione in via della Fornace. Da quanto si è saputo fino ad ora, ha perso l'equilibrio ed è precipitato da circa quattro metri d'altezza. La caduta è stata terribile: l'uomo ha battuto la testa ed è rimasto incosciente.

I colleghi lo hanno trovato già a terra, privo di coscienza e in gravissime condizioni. Immediato l'allarme al 112, il numero di emergenza. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto anche un elicottero dall'ospedale Sant'Anna di Como, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla: la vittima era in arresto cardiaco con segni di trauma cranico. Sul posto anche i carabinieri di Tradate.

Soltanto pochi giorni fa un'altra morte sul lavoro nel Varesotto. Il 49enne Christian Martinelli, mentre era al lavoro in una fabbrica di Busto Arsizio, è rimasto schiacciato da un tornio meccanico. Nonostante l'immediato trasporto all'ospedale di Legnano, non ce l'ha fatta.