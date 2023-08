Operaio della Zanetti muore travolto da un camion davanti all'azienda

È morto davanti alla propria azienda, la Zanetti spa, specializzata nella produzione di formaggi, travolto e ucciso da un camion che stava entrando nel capannone. Per la vittima, un operaio le cui generalità non sono ancora note, non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì, alle 10.20, in via Madonna 12, a Lallio (Bergamo). Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118. Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivata con due ambulanze e un'automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto dell'uomo. È stato trascinato per alcuni metri.

Oltre a medici e infermieri, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ats. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire.

Un episodio che arriva a pochi giorni di distanza dalla morte dell'imprenditore Giacomo Chiapparini. Il 74enne ha perso la vita domenica sera, schiacciato e ucciso dalle forme di Grana Padano nel suo magazzino di via Graffignana a Romano di Lombardia (Bergamo).