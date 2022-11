Lavoratore dell'Ortomercato trovato morto in un ufficio di cantiere

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto all'interno di un ufficio di cantiere. Il triste accaduto nel pomeriggio di giovedì 10 novembre in via Varsavia, all'interno dell'Ortomercato.

Sul posto sono intervenuti polizia locale e di Stato. A trovare il 55enne, un italiano che lavorava all'Ortomercato, è stato un collega mentre lo cercava su richiesta della figlia di lui.

Al momento l'ipotesi più probabile è che il lavoratore, alcune ore prima del ritrovamento nel prefabbricato, sia stato colto da un improvviso malore. Sul corpo non vi erano segni evidenti di violenza. In corso le indagini per chiarire meglio cosa sia accaduto.