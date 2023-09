Il giudice ha stigmatizzato la "continua attesa - oltre 14 ore prima di effettuare l'esame radiologico, 15 ore prima di svolgere un'ecografia" - nell'intervenire. Stando a quanto messo nero su bianco, in caso di intervento immediato il 12enne si sarebbe salvato.

Il magistrato ha fatto sua la perizia spiegando che "la gestione del paziente da parte di tutti i sanitari che lo ebbero in cura è stata caratterizzata, sin dall'inizio, da un atteggiamento superficialmente attendistico e, di conseguenza inadeguato". Le "non scelte" dei medici "hanno condotto a un progressivo peggioramento del paziente" e hanno portato a "una diagnosi certa con estremo ritardo quando il quadro clinico era ormai seriamente compromesso e, quindi, con una quasi inevitabile prognosi negativa".

L'azienda socio sanitaria territoriale è stata dichiarata responsabile della causa del decesso - mentre è ancora in corso un procedimento penale a carico di un medico - perché il ritardo nell'intervento causò un infarto intestinale che comportò una serie di arresti cardiaci che lo stroncarono. Il giudice nella sentenza ha citato una perizia in cui si ritiene accertato che "il percorso diagnostico e la gestione clinica delle patologie che affliggevano il giovane, sin da suo arrivo al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi, siano stati caratterizzati da evidenti errori di diagnostica nonché da inesplicabili ritardi terapeutici".

Superficialità e ritardi. Fatali. Il giudice di Lodi ha condannato l'Asst Melegnano e Martesana a risarcire i famigliari di Francesco Palomino, il ragazzino di 12 anni morto il 30 dicembre del 2019 all'ospedale di Vizzolo Predabissi dopo oltre 48 ore di ricovero per via di un'operazione all'intestino tardiva.

Il ragazzino di 12 anni morto in ospedale per le "non scelte dei medici"