Malore mentre fa il bagno: muore giovane medico del San Raffaele

Bagno fatale. Dramma domenica pomeriggio a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove un uomo di 42 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. La tragedia si è consumata vicino agli scogli davanti allo chalet "Il bacio dell'onda". I soccorritori, arrivati anche con l'elicottero, hanno fatto di tutto per rianimare il 42enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

La vittima è Paolo Capparè, originario proprio della zona, residente a Melegnano e medico dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Laureato in medicina e chirurgia all'università Vita Salute del San Raffaele nel 2006, Capparè aveva poi conseguito la specializzazione in chirurgia maxillo facciale in Statale. Da luglio 2021 era professore associato di odontoiatria mentre dal 1 gennaio dell'anno prima era aiuto prima del dipartimento di odontoiatria del San Raffaele.