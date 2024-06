Uomo trovato morto in un parcheggio in centro a Milano

Quando qualcuno si è accorto di lui, ormai era già troppo tardi. Un uomo è stato trovato morto domenica pomeriggio in un parcheggio tra viale della Liberazione e piazza Einaudi, a due passi dai grattacieli di Porta Nuova a Milano.

L'allarme è scattato alle 13.43, nel momento in cui alcuni testimoni hanno notato il corpo della vittima, che era avvolta in un sacco a pelo. I sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, che sarebbe un clochard nordafricano di circa trenta anni che trascorreva le notti probabilmente proprio in quel rifugio di fortuna.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti delle volanti, che dovranno anche identificare il senzatetto, che non aveva documenti con sé. Sul corpo non c'erano segni evidenti di violenza, motivo per cui l'ipotesi più probabile al momento è che il decesso sia avvenuto per un malore.