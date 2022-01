Incidente al passaggio a livello, auto travolta dal treno: un morto

Tragedia sulla linea ferroviaria Milano-Asso nella mattinata di sabato 22 gennaio. Intorno alle 9 il treno 1617 ha investito un’automobile in prossimità del passaggio a livello tra le stazioni di Merone ed Erba (Como).

In seguito all'incidente è morto il conducente dell'automobile. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari del 118, arrivati sul posto insieme ai vigili de fuoco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista, un uomo di 57 anni. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente e sono state aperte delle indagini.

Trenord ha fatto sapere che la circolazione tra Milano Cadorna e Merone è regolare mentre da Merone è stato istituito un servizio di bus sostitutivo.