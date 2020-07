Tragedia al lago di Como, addio a Patrizio Antonio: aveva solo 23 anni

È Patrizio Antonio Catena la vittima della tragedia avvenuta sabato a Lierna, lago di Como. Il ragazzo, che aveva solo 23 anni, è morto davanti agli amici a causa di un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Lo piangono i suoi genitori, i compagni di studi e le comunità di Pozzo d'Adda, dove il giovane abitava, e San Donato Milanese, dove aveva frequentato le superiori.

L'improvviso malore

Il 23enne si trovava nella spiaggia di Riva Bianca a Lierna quando verso le 11:30, mentre si trovava in acqua con un amico di 25 anni, è annegato, sembra, a causa di un malore. Alcuni bagnanti a riva hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i volontari el Soccorso bellanese, un'autoinfermieristica arrivata da Bellano, l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Caiolo (Sondrio), i carabinieri, i vigili del fuoco e la moto d'acqua di stanza a Colico. Ma le condizioni del giovane milanese sono apparse sin da subito gravissime; i soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma è stato tutto inutile. Il 25enne che ha provato a soccorrerlo, invece, è stato trasportato all'ospedale in codice verde.

L'addio

In tanti sui social hanno voluto ricordare Patrizio. "Sei stato un grande ragazzo e un grande amico con un carattere tutto particolare che però nel suo piccolo riusciva a mettere d'accordo tutti su ogni cosa - ha scritto un amico - Ti voglio bene. Fai buon viaggio Patri". "Non so davvero che dire. Buon viaggio Patrizio Antonio Catena, ci mancherai un sacco", ha scritto un'altra ragazza.

A dare l'ultimo saluto al ragazzo anche Linkin Park Italia, band di cui il giovane era fan: "Increduli e sconvolti siamo venuti a conoscenza della prematura scomparsa questa mattina di Patrizio Antonio Catena. Un bravo ragazzo, un amico della nostra pagina, ma soprattutto il Mike Shinoda italiano, come amava scherzosamente definirsi. Oggi abbiamo perso una persona con un animo gentile, un ragazzo generoso e leale, un caro amico con cui sono stati condivisi numerosi concerti. Da qualche anno aveva fondato la pagina Unico Amore - Linkin Park in cui amava aggiornare frequentemente i soldiers sulle ultime news della nostra band preferita. Mai avremmo immaginato di apprendere una notizia così triste e sconvolgente. Saluta Chester anche da parte nostra... ci mancherai".