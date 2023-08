Tragedia in Riviera: morto turista milanese

Un milanese di 85 anni è morto nello specchio di mare davanti a Bellaria (Rimini) nella serata di lunedì 31 luglio. L'anziano, in riviera per una vacanza, era uscito in mare per una battuta di pesca. Inutile ogni tentativo di soccorso.

L'85enne, secondo quanto ricostruito da RiminiToday, intorno alle 18 si era avventurato poco lontano dalla costa davanti al Bagno 50 con un moscone pare per cercare le cozze. Intorno alle 20, non vedendolo tornare, la badante ha lanciato l'allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la motovedetta e il gommone della capitaneria di porto coi militari che hanno subito individuato il pattino con nessuno a bordo.

Le ricerche, poco dopo, hanno permesso di trovare il corpo esanime dell'anziano tra gli scogli. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il cadavere è stato trasportato a riva nella serata ed è stato informato il magistrato di turno.