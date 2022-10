Uomo trovato morto su una panchina a Milano

Dramma sabato mattina in piazza Aspromonte a Milano, dove un uomo di 66 anni - cittadino italiano - è stato trovato morto all'interno del parchetto. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 9, quando un passante ha chiesto aiuto al 112.

Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Stando ai primi accertamenti effettuati dalle volanti del commissariato Città Studi, sembra che la vittima sia un clochard che trascorreva le notti in zona. Il corpo è stato trovato su una panchina, dove potrebbe aver dormito anche la scorsa notte.

Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza ed è praticamente certo che il decesso sia avvenuto per cause naturali. La salma, dopo le verifiche del caso, è stata affidate all'autorità sanitaria. Non è noto, ad ora, se l'uomo fosse seguito dai servizi sociali del comune.