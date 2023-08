Trovato morto sul fondo della sua piscina: indagano i carabinieri

Un uomo è stato trovato morto sul fondo della sua piscina in via Colombo ad Appiano Gentile (Como) nella mattinata di giovedì 24 agosto. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, tuttavia le circostanze lasciano pensare che si sia trattato di un tragico incidente.

Secondo quanto trapelato il decesso potrebbe essere avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, ma solo in seguito all'autopsia potrà essere fissata una data e un orario certo della morte. L'ipotesi investigativa più accreditata pare essere quella del malore in acqua che ha provocato l'annegamento. L'uomo, infatti, si trovava solo in casa e, probabilmente per cercare un po' di refrigerio dal grande caldo, si sarebbe tuffato in piscina per un bagno.

Il corpo è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco, sul posto insieme al 118 e ai carabinieri di Appiano Gentile che stanno indagando sul caso.