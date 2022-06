È morto il 20enne colto da malore in piscina a Legnano

È morto dopo due giorni di agonia il giovane di 20 anni che domenica si era sentito male mentre stava nuotando nella piscina di via Gorizia a Legnano. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma non è servito a nulla, il giovane si è spento nella giornata di martedì 7 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 15:30 di domenica: il giovane si trovava insieme ad alcuni amici in piscina quando ha perso conoscenza e ha iniziato ad annaspare in acqua. È subito scattata la macchina dei soccorsi: il 20enne è stato tirato fuori dall'acqua e il personale della piscina, insieme ai bagnanti, sono intervenuti con il defibrillatore nell'attesa dell'ambulanza.

Il giovane era poi stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano, struttura in cui è morto nonostante le cure dei medici.

Il cordoglio di Amsa Sport

Amsa Sport, società che gestisce la struttura di via Gorizia, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, una notizia – si legge nella nota inviata alla stampa – di quelle che mai avremmo voluto ci venisse comunicata".

"Aver assistito, in diretta, al malore ed essere stati pronti nell’attivare, in tempi rapidissimi, il protocollo interno e i soccorsi, da parte del personale sanitario, – ha scritto l'azienda – aveva lasciato aperto in tutti noi un barlume di speranza, sebbene le condizioni del ragazzo siano apparse subito decisamente gravi. Una piscina dove la gente va per rilassarsi, divertirsi e allenarsi, si è purtroppo trasformata all’improvviso in un teatro di dolore. Come società, nelle persone dell’amministratore unico, Igor Piovesan, del direttore sportivo, Andrea Ballarini e di tutto lo staff, ci uniamo con sincero e profondo cordoglio ai genitori, a tutta la famiglia e agli amici del ragazzo".