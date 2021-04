La dinamica sulla morte dell'uomo di 57 anni precipitato giù dal quarto piano di una palazzina di viale Monza a Milano sembra molto più chiara. Secondo quanto riferito dalla questura, che indaga con la Squadra Mobile, l'ipotesi più verosimile è che l'uomo possa essere caduto accidentalmente mentre faceva le pulizie nell'appartamento dove lavorava.

Uomo muore in viale Monza

L'episodio si è consumato intorno alle 20.30. Al 113 del vialone che da piazzale Loreto porta fino a Sesto San Giovanni, altezza fermata Turro, il corpo di un uomo è caduto giù dalla finestra sulla strada. Il primo a chiedere aiuto è un passante che sente il tonfo. Lo sentono anche nell'adiacente pizzeria. I medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza accorsi sul posto trovano un uomo in condizioni disperate e con ferite compattibili con la caduta dall'alto.

Chi è la vittima precipitata in viale Monza

Si tratta di un cittadino filippino classe '63. Non ha precedenti penali, ha tutti i documenti in regola e risiede con un connazionale. In Italia dovrebbe avere due fratelli. In viale Monza 113 andava a lavorare come uomo delle pulizie nell'abitazione di un uomo impegnato nel settore del turismo. Il proprietario racconterà alla polizia di essere entrato in casa più o meno a quell'ora e di non aver notato nulla se non la finestra aperta e la scaletta lì vicino. In un primo momento crede che si tratti di una dimenticanza del 57enne, una persona della quale si fidava e che lavorava da lui da circa 8 anni.

Il cadavere del filippino è stato affidato all'autorità giudiziaria e il caso agli investigatori. Si cercherà di fare luce sugli ultimi istanti di vita dello straniero: se ci sia stato un malore o se invece si sia trattato di un incidente.