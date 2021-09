Ragazzo di Nerviano (Milano) trovato morto in montagna

Sabato era arrivato in montagna in Val di Togno, provincia di Sondrio, per un'escursione, ma da domenica non si avevano più sue notizie. Nel pomeriggio di martedì 31 agosto, purtroppo, è stato trovato senza vita. La vittima è un ragazzo di 24 anni di Nerviano (Milano).

Dopo che la famiglia del giovane aveva lanciato l'allarme, un paio di avvistamenti lo avevano indicato nelle zone di Carnale e Val di Togno. Le ricerche, che hanno dato esito soltanto martedì, hanno visto impegnati i tecnici del Cnsas, insieme con il Sagf - Soccorso alpino guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco. In base a una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava da solo per una passeggiata quando sarebbe caduto precipitando in un dirupo.

L'elicottero delle fiamme gialle all'inizio ha affrontato condizioni di visibilità non ottimale; quando il tempo è migliorato, però, i soccorritori hanno potuto avvistare il corpo del ragazzo, in una zona impervia nei pressi della Bocchetta dei Cacciatori. L'elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha poi proceduto al recupero della salma.