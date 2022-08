Tragedia a Corsico, precita dal quarto piano sulla recinzione e muore

Una persona di cui non sono state rese note le generalità è morta precipitando sulla recinzione di un palazzo al civico 22 di via Parini a Corsico, hinterland ovest di Milano, nel primo pomeriggio di venerdì 12 agosto.

I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che gli investigatori ipotizzano che la caduta si frutto di un gesto estremo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.