Imprenditore muore in Kenya dopo un incidente in moto

È scomparso all'età di 44 anni a Malindi, Kenya, Renato Pirazzini, imprenditore di Legnano (Milano). La morte in seguito ad un incidente motociclistico.

Pirazzini da molti anni risiedeva nello Stato africano, dove aveva aperto un'impresa per costruire strade. Il sinistro è avvenuto nei giorni scorsi. All'inizio sembrava non aver avuto conseguenze gravi, ma una volta rincasato il 44enne ha iniziato a stare male, per poi perdere conoscenza ancora prima di arrivare in ospedale. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La salma dell'imprenditore è stata rimpatriata per i funerali. Su richiesta dei familiari di Pirazzini la Procura di Busto Arsizio condurrà alcuni accertamenti per chiarire meglio la dinamica del tragico episodio. Per questo il corpo del 44enne sarà sottoposto a un'autopsia.