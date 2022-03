È il dentista Roberto Ellisse il milanese morto con la motoslitta a Livigno

Era Roberto Ellisse, di professione dentista, il milanese morto sabato 12 marzo a Livigno (Sondrio) dopo un incidente con la motoslitta, nel quale è rimasta gravemente ferita anche sua moglie. Il dramma era avvenuto poco prima di mezzogiorno in località Trepalle.

Il medico - un 66enne originario di Biella, residente a Basiglio e con lo studio a Milano in via Oglio, zona Corvetto - era arrivato in Valtellina con una comitiva di amici per fare un'escursione sulla neve con le motoslitte prese a noleggio. Il mezzo a bordo del quale si trovavano lui e la moglie, però, a un certo bunto è caduto in un burrone, per cause ancora da chiarire, precipitando per circa cento metri.

Ellisse è morto sul colpo. La moglie, invece, di un anno più giovane, è stata soccorsa in codice rosso e trasportata d'urgenza all'ospedale di Bergamo. Dopo l'impatto al suolo, la motoslitta ha anche preso fuoco. Per questo sul posto sono accorsi vigili del fuoco, oltre ai soccorritori di Areu, giunti con due elicotteri. Ai carabinieri sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.