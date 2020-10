Milano, dramma a Rogoredo: uomo travolto da un treno in corsa al binario 1, morto sul colpo

Serata di sangue quella di mercoledì in stazione a Rogoredo a Milano, teatro di un incidente ferroviario costato la vita a un 40enne. L'uomo, stando a quanto finora appreso, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in passaggio al binario 1.

Il dramma si è consumato alle 22.40 nello scalo ferroviario di via Cassinis. La vittima - che non è stata ancora identificata, ma dall'età apparente di 40 anni - è stata travolta dal convoglio ed è morta praticamente sul colpo. A nulla è servito, infatti, l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Ancora non è noto, ad ora, se si sia trattato di un tragico incidente - magari durante un tentativo di attraversamento dei binari - o di un gesto volontario. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polfer, cui spetta ora il compito di fare luce sulla dinamica e le cause dell'incidente.