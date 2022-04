Rosario, morto a pochi chilometri dall'arrivo durante la gara in bici

Mancavano pochi chilometri al traguardo della tappa ma Rosario Poli, 64 anni, monzese, è stato stroncato da un malore improvviso ed è morto mentre stava pedalando nell'ambito della manifestazione ciclistica del Giro Sardegna. Il dramma è avvenuto giovedì mattina, nei pressi San Teodoro durante la quinta tappa della gara per agonisti e amatori che si sta svolgendo in questi giorni in Gallura.

Rosario Poli, originario del capoluogo brianzolo, sportivo e appassionato di corsa e di ciclismo, era in sella alla sua bicicletta con il pettorale n° 21 nella categoria M7, master 60/64 anni. Il ciclista del team Cus Pro Patria Milano si è sentito male all'improvviso mentre la carovana di bici viaggiava nei pressi di Straulus, frazione di San Teodoro, quando mancavano ormai pochi chilometri all'arrivo a Budoni.

Immediati i soccorsi per il 64enne che purtroppo non ce l'ha fatta. "Rivolgiamo il cordoglio di tutta la comunità alla famiglia del ciclista" ha detto all'Ansa il sindaco di Budoni, Giuseppe Porcheddu. "La sua scomparsa è una tragedia che ci tocca tutti, in momento in cui ci si apprestava a un ritorno alla normalità dopo due anni di sofferenza", ha ammesso. La manifestazione volgerà al termine ma le cerimonie di premiazione e gli eventi a margine si svolgeranno in tono minore in seguito al lutto.

"È una di quelle volte in cui preferiresti non avere niente da scrivere, un momento triste per la nostra comunità", ha commentato il Cus ProPatria Milano Triathlon rivolgendo un accordato messaggio di cordoglio per la scomparsa del 64enne. "È mancato ai suoi cari e a tutti noi Rosario Poli, mentre stava concludendo una tappa del Giro di Sardegna. Rosario proveniva dagli Happy Runner e si era subito inserito nel nostro gruppo, con la sua simpatia e disponibilità. Ai suoi famigliari vanno le nostre più sentite condoglianze".