Morto il filosofo della politica Salvatore Veca: era presidente della Casa della Cultura

In passato presidente di Fondazione Feltrinelli, è stato docente di filosofia politica a Pavia

Il filosofo Salvatore Veca è morto a 77 anni. "La Casa della Cultura piange il suo Presidente, il Filosofo, l'amico generoso e instancabile: la perdita è enorme, non ci sono parole": così, in un post su Facebook, la Casa della Cultura di via Borgogna a Milano, di cui Veca era presidente dal 2014.

Nato a Roma, classe 1943, Veca si è laureato a Milano con Ludovico Geymonat. La sua carriera accademica è culminata con la cattedra di docente ordinario di filosofia politica a Pavia, dal 1990 al 2006. Veca è stato anche preside della facoltà di scienze politiche a Pavia dal 1999 al 2005. E' stato inoltre direttore scientifico e presidente della Fondazione Feltrinelli, presidente della Fondazione Paolo Grassi e componente del comitato etico dello Ieo di Milano e dell'Istituto Mondino di Pavia.

E' stato determinante nell'introduzione, in Italia, del pensiero politico del filosofo liberal statunitense John Rawls.