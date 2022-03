Samuele Papini, il vigile di Milano morto in un incidente in montagna

Si chiama Samuele Papini l'uomo di 58 anni morto domenica matina durante un'escursione in provincia di Como, sui Corni di Canzo a Valbrona. E' un agente di polizia locale di Milano ed era il responsabile della 'sezione montagna' del gruppo sportivo dei vigili. Secondo quanto ricostruito, è scivolato per circa venti metri. Una caduta fatale. Sul posto è stato inviato il personale del soccorso alpino in elicottero. A Papini sono state praticate sul posto le manovre rianimatorie ma purtroppo non sono bastate, troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri di Como.

Illesa ma sotto choc una donna di 56 anni che stava partecipando all'escursione. L'elicottero del soccorso alpino l'ha riportata a valle. Il gruppo sportivo dei vigili urbani, appresa la notizia, lo ha ricordato pubblicando una sua fotografia sul sito ufficiale col titolo "R.i.p. Samuele" e scrivendo: "Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Samuele Papini porgiamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze".

Residente a Cormano, Papini si occupava di personale e formazione all'interno dell'ufficio "servizi mirati" di piazza Beccaria. Antonio Barbato, ex comandante dei vigili urbani, ha scritto su Facebook: "Siamo sconvolti per questa tristissima notizia. Siamo vicini a tutti i suoi cari. Ciao Samuele".