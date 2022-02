Uomo trovato morto nella piazza dietro l'Esselunga

Quando i soccorritori sono arrivati, ormai non c'era già più nulla da fare. Dramma nella notte tra giovedì e venerdì a San Donato Milanese, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto in piazza Norberto Bobbio, la piazzetta pedonale che sorge dove si trova il supermercato Esselunga.

L'allarme, stando alle prime informazioni finora apprese, è scattato all'1.15 e sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i carabinieri. Sanitari e militari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che era già priva di vita.

Secondo i primi accertamenti, il 54enne era un clochard che dormiva in zona e che soffriva di patologie pregresse: l'ipotesi più accreditata è che la morte sia arrivata a causa di un malore. È verosimile, come confermato dal giaciclio di fortuna ritrovato nella piazza, che l'uomo avesse cercato rifugio lì per la notte.