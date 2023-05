Uomo in bici travolto e ucciso da un furgone rubato

Sarebbe entrato in una cava alla guida di un furgone rubato e con quello stesso furgone avrebbe travolto e ucciso un 79enne. Dramma lunedì pomeriggio a San Giuliano Milanese, dove un anziano del ‘44 è stato investito e ammazzato mentre si trovava in bici nella cava del Tecchione.

A centrarlo, secondo quanto finora ricostruito da MilanoToday, sarebbe stato un uomo alla guida di un Iveco Daily risultato rubato pochi minuti prima in città, nella zona di Sesto Ulteriano. Per il 79enne, nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare: quando i medici sono arrivati sul posto era già in arresto cardiocircolatorio.

Il guidatore del mezzo, stando ai primi dettagli appresi, avrebbe cercato di scappare ma il furgone si sarebbe impantanato. A quel punto si sarebbe lanciato, completamente nudo, nel laghetto della cava. Gli agenti della polizia locale di San Giuliano, guidati dal comandante Fabio Allais, e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a "ripescarlo" dallo specchio d'acqua e bloccarlo.

I "ghisa" sono al lavoro ora per ricostruire con precisione ogni passaggio dell'accaduto. Da capire anche come mai l’anziano fosse in bici nella cava.