Morto a Milano Sandro Panseri, attore protagonista de "Il posto" di Olmi

Addio a Sandro Panseri, che a 15 anni interpretò il ruolo del protagonista nel film 'Il posto' che fece conoscere il regista Ermanno Olmi in tutto il mondo. Scomparso a Milano, l'attore aveva 78 anni.

Classe '45, nato a Bergamo, Panseri aveva vissuto a Treviglio, per poi trasferirsi a Milano. Il suo precoce debutto nel mondo del cinema risale al 1961 quando, ancora studente alla terza avviamento industriale, lesse l'annuncio in cui si riferiva che Olmi era alla ricerca di un protagonista per il suo prossimo film. 15enne, Panseri si presentò a Milano per il provino e ottenne la parte principale ne' 'Il posto', che poi vinse il Premio della critica al Festival di Venezia.

Panseri tornò a recitare nel 1962, dopo una breve esperienza di lavoro alla Edison, quando il regista Guido Guerrasio lo chiamò per il suo film 'Dal sabato al lunedì'. Nel 1965 comparve nel film a episodi 'Made in Italy' del regista Nanni Loy e poi anche nel documentario 'Decibel'. Finita la carriera di attore, Sandro Panseri, divenne direttore di supermercati. Lascia la moglie Marie Claire Le Masson e tre figli.